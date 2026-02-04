Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ruud Gullit stoort zich aan Ajax: "Wij blijven er maar intrappen"

Niek
Ruud Gullit op het NOC*NSF Sportgala in 2025
Ruud Gullit op het NOC*NSF Sportgala in 2025 Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit is kritisch op de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa. PSV en Ajax werden namelijk uitgeschakeld in de competitiefase van de Champions League, terwijl Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles ook niet goed genoeg waren om de volgende ronde van de Europa League te halen. 

"Laat de uitschakeling van PSV en Ajax in de competitiefase van de Champions League en die van Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League een les zijn voor bondscoach Ronald Koeman en het Nederlands elftal op het WK komende zomer", schrijft hij op de website van de Telegraaf

"Ze gaven me eigenlijk allemaal het idee en het gevoel van naïviteit: het lekker voetballen belangrijker vinden dan winnen. Zeker op de beslissende momenten", vervolgt Gullit in zijn column. "Allemaal hebben ze ondermaatse resultaten geboekt. Met als gevolg dat wat je vorig seizoen hebt opgebouwd met PSV en Feyenoord bij de laatste zestien in de Champions League en Ajax in de kwartfinales van de Europa League hebt vergooid", constateert hij. 

"Wanneer dringt het besef door dat je af en toe meer moet brengen dan leuk voetbal? Tegenstanders van Nederlandse teams gunnen je de bal, kennen de voorspelbare patronen, zetten de val en wij blijven er maar intrappen", baalt Gullit. "Waarom kan Bodø/Glimt thuis winnen van Manchester City en uit bij Atletico Madrid? Waarom kan PSV niet drie matchpoints verzilveren ofwel eenmaal gelijkspelen tegen Atletico Madrid, Newcastle United of Bayern München? Ajax wint bij Qarabag FK en Villarreal en als het erop aankomt, gaat de club thuis onderuit tegen Olympiakos. Hoe kan dat?"

"Feyenoord heeft het moeilijk, kampt met blessures, maar geeft het in de openingsfase weg tegen Betis Sevilla om vervolgens een handvol grote kansen te verprutsen. Dan gun je het jezelf niet om vertrouwen te tanken", legt hij uit. "FC Utrecht moet voor ieder resultaat keihard knokken, nationaal en internationaal, maar ze laten de eerste twintig minuten alles lopen. Go Ahead Eagles kan je weinig kwalijk nemen. Voor die club is het Europese avontuur een schitterend avontuur na een geweldig seizoen. In de Eredivisie wordt de tol betaald, maar ze hebben er in Deventer het beste van gemaakt met een mooie uitschieter thuis tegen Aston Villa", besluit Gullit over de ploeg van trainer Melvin Boel. 

Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr. snapt niks van beleid Ajax: "Haal die dan op"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen ergert zich aan nieuweling bij Ajax: "Waarom?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties