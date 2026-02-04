Ruud Gullit stoort zich aan Ajax: "Wij blijven er maar intrappen"

Ruud Gullit is kritisch op de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa. PSV en Ajax werden namelijk uitgeschakeld in de competitiefase van de Champions League, terwijl Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles ook niet goed genoeg waren om de volgende ronde van de Europa League te halen.

"Laat de uitschakeling van PSV en Ajax in de competitiefase van de Champions League en die van Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League een les zijn voor bondscoach Ronald Koeman en het Nederlands elftal op het WK komende zomer", schrijft hij op de website van de Telegraaf.

"Ze gaven me eigenlijk allemaal het idee en het gevoel van naïviteit: het lekker voetballen belangrijker vinden dan winnen. Zeker op de beslissende momenten", vervolgt Gullit in zijn column. "Allemaal hebben ze ondermaatse resultaten geboekt. Met als gevolg dat wat je vorig seizoen hebt opgebouwd met PSV en Feyenoord bij de laatste zestien in de Champions League en Ajax in de kwartfinales van de Europa League hebt vergooid", constateert hij.

"Wanneer dringt het besef door dat je af en toe meer moet brengen dan leuk voetbal? Tegenstanders van Nederlandse teams gunnen je de bal, kennen de voorspelbare patronen, zetten de val en wij blijven er maar intrappen", baalt Gullit. "Waarom kan Bodø/Glimt thuis winnen van Manchester City en uit bij Atletico Madrid? Waarom kan PSV niet drie matchpoints verzilveren ofwel eenmaal gelijkspelen tegen Atletico Madrid, Newcastle United of Bayern München? Ajax wint bij Qarabag FK en Villarreal en als het erop aankomt, gaat de club thuis onderuit tegen Olympiakos. Hoe kan dat?"

"Feyenoord heeft het moeilijk, kampt met blessures, maar geeft het in de openingsfase weg tegen Betis Sevilla om vervolgens een handvol grote kansen te verprutsen. Dan gun je het jezelf niet om vertrouwen te tanken", legt hij uit. "FC Utrecht moet voor ieder resultaat keihard knokken, nationaal en internationaal, maar ze laten de eerste twintig minuten alles lopen. Go Ahead Eagles kan je weinig kwalijk nemen. Voor die club is het Europese avontuur een schitterend avontuur na een geweldig seizoen. In de Eredivisie wordt de tol betaald, maar ze hebben er in Deventer het beste van gemaakt met een mooie uitschieter thuis tegen Aston Villa", besluit Gullit over de ploeg van trainer Melvin Boel.