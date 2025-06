Ruud Gullit verbaasd door keuze Ajax: "Nu haal je hem wel terug"

Ruud Gullit vindt het opvallend dat Ajax nu wél in zee gaat met John Heitinga. De voormalig verdediger is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Twee seizoenen geleden was Heitinga een halfjaar interim-hoofdtrainer, maar werd er in de zomer door Sven Mislintat een andere keuze gemaakt voor het trainerschap. Toen werd uiteindelijk Maurice Steijn aangesteld. "Nu haal je hem wel terug, alleen maar omdat hij assistent is geweest van Slot. Dan had je net zo goed zijn assistent bij Feyenoord (Marino Pusic, red.) kunnen halen", reageert Gullit in Rondo van Ziggo Sport.

Heitinga was de afgelopen twee seizoenen assistent bij West Ham United en Liverpool. Gullit gunt de oefenmeester wel het allerbeste bij Ajax. "Ik ben blij dat John de kans krijgt om alles recht te zetten", benadrukt hij. "Ik hoop dat hij de kans krijgt en dat het publiek het geduld kan opbrengen zoals ze bij Farioli hebben gedaan."