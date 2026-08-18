'Ruud Gullit vol vraagtekens': "Waarom kan dat niet bij Ajax?"

Ruud Gullit heeft veel bewondering voor de manier waarop NEC voor de dag komt. De oud-international geniet van de energie en strijdlust die de Nijmegenaren op de mat leggen. Bij Rondo van Ziggo Sport vraagt hij zich dan ook af waarom de Nederlandse topclubs daar niet van kunnen leren.

"Ik vind het grootste compliment de manier van spelen", begint Gullit. "De wilskracht om die wedstrijd te winnen. Die Bryan Linssen loopt veel. Dan denk ik: waarom is dit niet mogelijk?", vraagt hij zich af. Volgens Gullit zouden Ajax, PSV en Feyenoord dezelfde intensiteit moeten kunnen opbrengen. "Waarom kan alleen NEC dit en niet Ajax, PSV of Feyenoord? Als PSV net zo gretig speelt als NEC, dan ga je wel makkelijk de Champions League in. Het gaat er bij mij om dat het een tandje meer moet."

De oud-voetballer zag afgelopen weekend een duidelijk verschil in energie bij de Nederlandse topclubs. "Ajax en Feyenoord leken wel moe, PSV moet tot laat diep gaan", zag Gullit. "Zij moeten ook met die gretigheid spelen. Het gaat om de energie die je levert. Dat is toch niet te veel gevraagd? Bij NEC zie ik, en ze gaan niet elke wedstrijd winnen, dat het principe hetzelfde blijft. Dat is toch het minste wat je kan vragen?"