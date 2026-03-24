Ruud Gullit werd benaderd door Ajax: "Het was geen warm bad"

bron: Rondo
Ruud Gullit op het NOC*NSF Sportgala in 2025 Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit heeft weinig met Ajax. De Amsterdammer kon op jonge leeftijd naar Ajax, maar de club maakte geen goede eerste indruk bij de voormalig profvoetballer. 

Gullit is geboren en getogen in Amsterdam, maar heeft nooit binding met Ajax gehad. In Rondo van Ziggo Sport legt de analist uit waarom. "Mijn vader was leraar en mijn moeder werkte in het Rijksmuseum. Je wist toen niet wie er belde in die tijd, maar ik nam op. Ik hoorde dat Ajax me graag wilde hebben", begint hij de anekdote. 

De houding van de Amsterdamse club stond de jonge Gullit niet aan. "Ik zei toen: jullie kunnen na zevenen langskomen, dan zijn mijn ouders thuis. Dat gingen ze niet doen", vervolgt hij. "Ik moest naar Ajax komen. En überhaupt blij zijn dat ik daar mocht spelen. Het was geen warm bad."

