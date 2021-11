Geschreven door Idse Geurts 09 nov 2021 om 16:11

Oud-topvoetballer Ruud Gullit ziet gelijkenissen tussen Ajax en andere Europese topclubs. In De Telegraaf stelt Gullit dat hij ziet hoe Ajax successen boekt in een 4-3-3 systeem. Ook andere Europese grootmachten maken dit Champions League seizoen gebruik van deze opstelling. Zo spelen Bayern München, Liverpool en Manchester City spelen regelmatig via deze tactiek. “Toch opvallend dat dit systeem, waarvan de Hollandse School de basis is, zo succesvol is op het hoogste niveau”, laat Gullit optekenen.

Gullit ziet echter ook een groot verschil tussen Ajax en de reeds genoemde clubs. “Het verschil tussen Ajax en Bayern München, Liverpool, Manchester City en Chelsea is dat die anderen defensief beter in elkaar steken. De ploeg van Erik ten Hag is goed in de opbouw, comfortabel aan de bal, maar neemt defensief te vaak grote risico’s.” De oud-middenvelder stelt dat dit vooral komt door de spelers. Gullit neemt hiervoor John Stones, Virgil van Dijk en Rúben Dias als voorbeeld. Volgens hem maken deze spelers het verschil.

Als we Gullit mogen geloven liggen hier dus nog verbeterpunten voor Lisandro Martinez en Jurriën Timber. Wellicht kan Ajax dan echt helemaal onverslaanbaar worden in de Champions League.