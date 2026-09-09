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Ruud Krol bespreekt Ajacied: "Goede zaak, blij dat hij blijft"

Stefan
Ruud Krol in Napels
Ruud Krol in Napels Foto: © Pro Shots

Ruud Krol denkt dat Ajax er een heel stuk beter opstaat dan vorig seizoen. Technisch directeur Jordi Cruijff toonde zich slagvaardig op de transfermarkt en dat is een goede zaak, zo denkt Krol.

"Er zit in ieder geval wat meer voetballend vermogen in de ploeg", vertelt Krol tegenover Sportnieuws.nl. "Alleen, ik vind het verdedigen nog wel heel mager. Ze moeten nog veel meer naar voren verdedigen, want dat is altijd wel het kenmerk van Ajax geweest. Als je ziet hoeveel doelpunten Ajax tot nu toe al heeft tegen gekregen… Dat mag gewoon niet."

Over andere vlakken is Krol wel degelijk tevreden, bijvoorbeeld over de keuzes van Jordi Cruijff. "Jordi probeert Ajax weer opwaarts te begeleiden met veel ervaren spelers", gaat hij verder. "Natuurlijk komt daar ook kritiek op, maar je kunt er nu nog niet veel over zeggen."

"Hij heeft in ieder geval wel een bepaald idee achter wat hij doet. Je ziet ook dat Cruijff heel veel persoonlijkheden naar Ajax haalt met spelers als Julian Brandt en Marc ter Stegen. En ik ben blij dat Youri Baas blijft, dat vind ik een goede zaak", aldus Krol.

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