Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"

"Zeker wel", is Nijstad eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Ajax-thuis. Feyenoord-thuis. Ajax-uit. Dat ik ‘s ochtends wakker werd en dacht: Poeh, sta ik straks gewoon in De Arena. Voor PSV-uit had ik ook zoveel spanning. Als dat fluitsignaal gaat, heb je nog kriebels in je buik. Die moet ik er vijf tot tien minuten uit spelen. Daarna is het gewoon gáán. Voor mij was het de eerste keer dat ik al die wedstrijden speelde. Komend seizoen is het misschien alweer anders."

"Ajax-thuis, wat was ik zenuwachtig", gaat hij verder. "Speelde ik tegen Wout (Weghorst, red.). De eerste helft ging best goed; 1-0 voor ons, zij kwamen niet eens in onze zestienmeter. In de tweede helft gaven we het in tien minuten weg, maakte ik ook een fout. Wout scoorde. Deed-ie ook in de uitwedstrijd, maar die wonnen we wel."