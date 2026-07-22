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Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"

Stefan
Ruud Nijstad
Ruud Nijstad Foto: © Pro Shots

Ruud Nijstad heeft in korte tijd naam gemaakt in de Eredivisie. De talentvolle verdediger van FC Twente speelt erg volwassen voor zijn leeftijd, maar geeft toe nog altijd soms wakker te liggen voor een wedstrijd. Waaronder de wedstrijden tegen Ajax.

"Zeker wel", is Nijstad eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Ajax-thuis. Feyenoord-thuis. Ajax-uit. Dat ik ‘s ochtends wakker werd en dacht: Poeh, sta ik straks gewoon in De Arena. Voor PSV-uit had ik ook zoveel spanning. Als dat fluitsignaal gaat, heb je nog kriebels in je buik. Die moet ik er vijf tot tien minuten uit spelen. Daarna is het gewoon gáán. Voor mij was het de eerste keer dat ik al die wedstrijden speelde. Komend seizoen is het misschien alweer anders."

"Ajax-thuis, wat was ik zenuwachtig", gaat hij verder. "Speelde ik tegen Wout (Weghorst, red.). De eerste helft ging best goed; 1-0 voor ons, zij kwamen niet eens in onze zestienmeter. In de tweede helft gaven we het in tien minuten weg, maakte ik ook een fout. Wout scoorde. Deed-ie ook in de uitwedstrijd, maar die wonnen we wel."

"Hoe de duels met Wout Weghorst waren? In wedstrijden is hij gewoon een irritante speler", vervolgt de talentvolle verdediger van FC Twente. "Hij wil winnen, koste wat kost. Duwen, trekken, noem maar op. Praten? Nee, helemaal nul. Had ik wel verwacht. Na onze thuiswedstrijd kwam hij wel naar me toe. 'Goed gespeeld', zei hij. Mooi."

Tegenwoordig zijn de twee ploeggenoten in Twente. "Je merkt aan alles dat hij een goede speler is. Hij heeft me meteen geholpen. We gingen trainen op corners. Hij zei hoe ik moest staan: aan de binnenkant, je man voelen, zorgen dat je man en bal kunt zien. Je lichaam gebruiken, dan kun je de bal wegkoppen. Het is fijn als iemand als Wout zulke dingen nog even aangeeft. Hij helpt me en kan ons allemaal verder brengen. Hartstikke mooi dat hij nu voor ons speelt. Je kunt hem beter in je team dan tegen je hebben", aldus Nijstad.

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