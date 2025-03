'Ruzies' in Ajax-kleedkamer: "Dat was wel iets te gortig, haha"

Jelle van Damme bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax. De voormalig profvoetballer uit België, die inmiddels 41 jaar is, kwam in 2001 bij de club uit Amsterdam terecht.

"Ik was voor het eerst op mezelf aangewezen", blikt hij terug in het magazine ELF Voetbal. "Er was vaak een warme maaltijd bij de club, maar thuis moest ik voor mezelf zorgen. In het begin dacht ik: wat doe ik hier? Ik wilde terug naar België. Maar je leert door de zure appel heen te bijten. Na drie maanden in Diemen-Zuid kreeg ik een huisje in Amstelveen. Chivu en Bergdölmo woonden er ook, in een rustige buurt", aldus Van Damme.

"Ik had daar een hele lieve, wat oudere, Surinaamse buurvrouw, die weleens eten, zoals gefrituurde banaan, in een zakje aan mijn deur hing, haha", vervolgt hij dankbaar. "Ik was niet veel in de binnenstad van Amsterdam te vinden. Ik was eerst vooral op mezelf, maar op een gegeven moment ging ik weleens met Zlatan mee om een avondje bij hem op de PlayStation te spelen. Ik ben ook met Wesley Sneijder naar zijn familie in Utrecht geweest", vertelt Van Damme.

"Langzamerhand voelde ik me meer op mijn gemak. Ik weet nog dat Ruud Krol, die assistent-trainer was van Koeman, een keer tegen mij zei: 'Jelle, jij bent geen Belg meer, maar een halve Amsterdammer'. Hij merkte dat ik veranderde als persoon. Ik werd zelfverzekerd, was ook een klootzak op het veld, die het randje opzocht", legt hij uit. "Ik stond mijn mannetje. Dat moest ook in die groep, met de nodige ego's, haha. Er was altijd competitie in de kleedkamer. Er werd veel gelachen, maar er waren ook zeker ruzies", erkent Van Damme.

"Iedereen kent de scène met Mido die een schaar naar Zlatan gooide. Dat was wel iets te gortig, haha", herinnert hij zich nog. "Ik weet nog goed dat Andy van der Meijde daarna overal A4'tjes ophing met 'fight night' en dan de hoofden van Mido en Zlatan erbij. Andy was echt een gangmaker in de groep en kon de sfeer doen ontdooien. Veel van de jongens met wie ik in die Ajax-jaren de kleedkamer deelde, werden later topspelers. We hadden echt een geweldige ploeg", besluit Van Damme enthousiast.