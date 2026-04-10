RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Duncan Stutterheim maakt sinds maart deel uit van de raad van commissarissen van Ajax. De medeoprichter van ID&T doet in Zolang het leuk is, een podcast van BNR, een opvallende uitspraak.
Presentator Wilfred Genee wil aan Stutterheim vragen of hij Jordi Cruijff een goede technisch directeur voor Ajax vindt. "Dat weet ik niet", regeert de commissaris. "Hij moet nog beginnen, toch? Ik heb geen verstand van voetbal. Ik ben een fan... Iedereen heeft zijn rol en mijn rol is om niet inhoudelijk over voetbal te praten, want ik heb daar geen verstand van."
Stutterheim volgt Ajax al wel lange tijd. Zo komt ook de tijdelijke laatste plaats in 2023 ter sprake. "Het was fantastisch voor ons, want wij zijn de beste. Dat we dan een keer laatste stonden: ik vond het heel grappig, achteraf, maar op dat moment niet."
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"