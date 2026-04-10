RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"

Duncan Stutterheim maakt sinds maart deel uit van de raad van commissarissen van Ajax. De medeoprichter van ID&T doet in Zolang het leuk is , een podcast van BNR , een opvallende uitspraak.

Presentator Wilfred Genee wil aan Stutterheim vragen of hij Jordi Cruijff een goede technisch directeur voor Ajax vindt. "Dat weet ik niet", regeert de commissaris. "Hij moet nog beginnen, toch? Ik heb geen verstand van voetbal. Ik ben een fan... Iedereen heeft zijn rol en mijn rol is om niet inhoudelijk over voetbal te praten, want ik heb daar geen verstand van."

Stutterheim volgt Ajax al wel lange tijd. Zo komt ook de tijdelijke laatste plaats in 2023 ter sprake. "Het was fantastisch voor ons, want wij zijn de beste. Dat we dan een keer laatste stonden: ik vond het heel grappig, achteraf, maar op dat moment niet."