'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Ajax’ nieuwe Raad van Commissarissen houdt zich afzijdig van de media, zegt commissaris Duncan Stutterheim in de podcast Zolang het leuk is van BNR. De medeoprichter van ID&T is sinds begin maart actief bij de Amsterdamse club.
Stutterheim benadrukt dat de belangen bij Ajax momenteel groot zijn. "Die tweede plek... Dat scheelt gewoon dertig miljoen euro. Wat een impact dat heeft op een club," zegt hij, verwijzend naar de druk achter de schermen. "Dat vind ik het mooie aan voetbal. Het kan alle kanten op."
Volgens Stutterheim zijn er binnen de Raad duidelijke afspraken gemaakt. "Een hele belangrijke is dat wij als commissarissen niet met de media praten. Ik praat hier niet als commissaris over wat ik vind, wat er gebeurt of wat er speelt. Dat is echt niet aan ons. Het gaat over Ajax en de directie, wie zijn wij nou? Wij hebben een toezichthoudende rol."
De commissaris haalt ook het 'Mislintat-verhaal' aan als voorbeeld van waar toezicht had moeten ingrijpen. "Daar hadden de toezichthouders moeten zeggen: hey jongens, dit loopt echt uit de pas. Dat is onze rol," zegt Stutterheim, verwijzend naar fouten in 2023.
Toch vindt Stutterheim het moeilijk om over Ajax te zwijgen. Hij noemt zichzelf een flapuit: "Ik stond laatst op een podium en toen kreeg ik ook zo'n vraag. Het is voor het eerst dat ik dan moet zeggen: daar kan ik niet inhoudelijk op ingaan. Voor de rest kun je me alles vragen, maar inhoudelijk over Ajax kan en wil ik echt niks zeggen."
