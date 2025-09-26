Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
'RvC-voorzitter Ajax stapt op na druk van collega-commissarissen'

bron: Het Parool
De bom is gebarsten binnen de raad van commissarissen van Ajax. Voorzitter Carolien Gehrels maakte donderdag onverwacht haar vertrek bekend. Volgens Het Parool gebeurde dat vanwege haar ‘solistische optreden’. De overige commissarissen zouden hebben aangedrongen op haar aftreden.

Eerder namen ook Danny Blind en Hermine Voûte al afscheid van de rvc. Het solistische optreden van Gehrels, zoals Het Parool dat omschrijft, zorgde al langer voor wrijving. Zo zou zij het vertrek van Voûte buiten haar collega’s om hebben afgehandeld.

Ook inhoudelijk lag Gehrels regelmatig overhoop met de rest van de raad. Zo zou zij de directie hebben gesteund in de wens om de bezuinigingsplannen te verzachten, terwijl de andere commissarissen daar fel tegenin gingen. De onderlinge verhoudingen verslechterden daardoor steeds verder.

Uiteindelijk trokken de overgebleven commissarissen Sirik Goeman en Dirk Anbeek aan de noodrem: of Gehrels stapte op, of zij zouden zelf hun functie neerleggen. Met het vertrek van de voorzitter staat Ajax nu opnieuw voor de lastige taak om snel vervangers te vinden.

