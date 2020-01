Geschreven door Mitch Marinus 08 jan 2020 om 22:01

Dinsdagochtend kwam opeens het verassende gerucht dat Ajax in de zoektocht naar een extra aanvaller uit zou zijn gekomen bij Ryan Babel. Het gerucht veranderde al snel in een serieuze optie, aangezien de zaakwaarnemer van de aanvaller, Winny Haatrecht, bevestigde dat Galatasaray en Ajax in gesprek zijn. Hoe kunnen zowel Ajax als Babel zelf profijt hebben van een huurperiode voor de komende 6 maanden?

Ajax

Allereerst bekijken we het vanuit Ajax-perspectief. In de laatste weken van 2019 kwamen de blessures in de voorhoede de Amsterdammers duur te staan. Met de nipte nederlaag, met als gevolg de uitschakeling in de Champions League en de nederlagen tegen Willem II en AZ werd duidelijk dat de selectie niet breed genoeg was om de grote hoeveelheid blessures op te vangen. In eerste instantie kon de positie van Neres nog prima worden ingevuld door Labyad, maar nadat hijzelf en ook Promes lange tijd toe moesten kijken, bleek de vervanging (nog) niet goed genoeg.

Promes is inmiddels gelukkig helemaal terug en dus staat de ‘connectie’ met Ziyech alweer aan op het trainingskamp in Qatar. Ook met de blessure van Neres gaat het de goede kant op, maar hij zal de start van de tweede seizoenshelft wel missen. Labyad ligt er langer uit en dus moet Ajax voorkomen dat het weer dezelfde fout maakt. Ryan Babel is daarom als back-up een uitstekende extra aanvallende optie. Buiten de discussies over het kapsel van de aanvaller, komt snel de kritiek dat hij de jeugd in de weg zou staan of dat Ajax een jonge aanvaller uit het buitenland moet halen. Een jonge aanvaller zou in dat geval vrijwel zeker uit het buitenland komen, maar het is vaak afwachten in hoeverre zo’n speler er dan meteen staat. Hij zal in een compleet nieuwe omgeving terecht komen en net zoals Neres de tijd nodig hebben om te wennen.

Bij Ajax wordt vaak geroepen over de jeugd, ‘wat goed is komt snel’. Dat klopt inderdaad en er komt ook heel veel goeds aan, ook in de voorhoede. Echter is het niveau dat Ajax sinds vorig jaar nastreeft enorm hoog, waardoor de stap vanuit de jeugdopleiding ook groter is. Desondanks gaan een aantal spelers die stap zeker maken, vooral Naci Ünüvar en Sontje Hansen lijken de eerstvolgende jeugdproducten te zijn. Babel zit deze jongens in ieder geval nog niet in de weg. Beiden komen net bij Jong Ajax en zijn inderdaad goed, maar binnen een half jaar op het hoge niveau van het eerste lijkt nog net te vroeg. Door Babel een half jaar e huren, hebben deze talenten op de achtergrond de tijd om nog even te rijpen en vooral minuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Over een half jaar is het aan hen om te laten zien of ze er al klaar voor zijn.

Babel

Galatasaray, de huidige club van Babel, heeft de nodige financiële problemen en daardoor niet per se rustig bij de Turkse club. Babel vertrekt daarom graag bij de Turkse club en ook wil hij een deel van zijn salaris inleveren, om beide clubs op die manier te helpen. De aanvaller, die voorin op alle posities uit de voeten kan, hoopt bij Ajax zijn kansen zo groot mogelijk te houden om bij het Nederlands elftal te blijven.

Al met al lijkt het voor beide partijen een goede uitkomst en dus lijkt Babel voor de tweede keer weer ‘thuis’ te komen. Ajax helpt Babel door zijn kansen te vergroten om een mogelijke rol te spelen op het EK. Andersom kan Babel zeker nog heel belangrijk zijn voor de club, niet als basisspeler, maar zeker wel als back-up waar je op kan rekenen.