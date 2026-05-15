Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"

Voormalig Ajax-speler Ryan Babel ziet dat topclubs als Real Madrid hun transferbeleid flink hebben veranderd. Waar je vroeger eerst een grote naam moest zijn, halen ze nu veel sneller jonge spelers binnen. En dat verbaast de oud-aanvaller van de Amsterdammers.

In The Legacy Seat zegt voormalig Ajacied Ryan Babel: "Ik heb soms transfers gezien waarvan ik denk: 'Oh, die jonge jongens gaan te vroeg naar FC Barcelona of Real Madrid'". De oud-aanvaller is verbaasd door de trend. "Ook Real Madrid heeft de lat wat lager gelegd. Alle clubs hebben de lat lager gelegd". Babel vergelijkt het met vroeger, toen zelfs Wesley Sneijder nog kritisch werd bekeken bij Ajax.

"Ze moesten kijken of hij wel Real Madrid waardig was." Volgens Babel laat dat zien hoe streng de club toen was: "Het is maar om aan te geven hoe moeilijk het toen was om naar Real Madrid te gaan". Nu lijkt Real Madrid volgens hem bijna een ontwikkelingsclub: "Het is helemaal niet verkeerd, maar de tijd is veranderd", aldus Ryan Babel.