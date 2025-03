"Ryan Flamingo moet in Amsterdam tekenen om bij Oranje te zitten"

Ryan Flamingo beleeft een sterk debuutseizoen in het shirt van PSV. De verdediger maakte met name in de eerste seizoenshelft grote indruk in Eindhoven, maar zat nog niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal. Youri Baas werd wel opgeroepen en dat maakt de Eindhovense tongen los.

"Wat Flamingo moet doen om in Oranje te komen? Hij heeft in vier of vijf wedstrijden een fout gemaakt", begint PSV-watcher Rik Elfrink in De Rood Wit Podcast. "Hij heeft ook heel veel goede wedstrijden gespeeld, want hij heeft Viktor Gyökeres van Sporting Portugal uit de wedstrijd gespeeld. Je had hem wel een keer bij de voorselectie verwacht, daar ben ik het mee eens."

"Ik denk dat Flamingo een contract in Amsterdam moet tekenen", reageert PSV-supporter en vaste tafelgast Pascal van der Voort cynisch. "De niet-scorende spits Brobbey zit er ook weer bij... Het lijkt wel dat een handtekening daar al genoeg is voor een nominatie. Je mag een heel seizoen niet scoren (Brobbey, red.) of het niet kunnen belopen (Daley Blind, red.), maar dan zit je toch bij het Nederlands elftal."

"Flamingo laat een heel seizoen, op anderhalve maand na, zien dat hij aankan, maar dan zijn er beteren voor hem... Er is altijd een redenen om PSV'ers af te rekenen", vervolgt hij. "Ik blijf het bijzonder vinden dat bij PSV en Feyenoord dit soort spelers standaard afgerekend worden. Dan ben ik maar een calimero, dat maakt me geen reet uit. Het zijn gewoon feiten."

"Het is absoluut een jongen die de voorwaarden heeft, maar ik denk dat hij net teveel foutjes heeft gemaakt. Ik denk dat hij daarop afgerekend is. Als hij zijn lijn had doorgetrokken van de eerste seizoenshelft, dan had hij erbij gezeten. 100 procent. Maar ook hij is deels meegegaan in de malaise van PSV. En linksom of rechtsom wordt je daarop afgerekend", aldus Elfrink.