Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Ryan Gravenberch over zware periode: "Toen werd ik helemaal gek"

Stefan
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch Foto: © Pro Shots

Ryan Gravenberch brak als jonge speler door bij Ajax en maakte al snel grote indruk in het shirt van de Amsterdammers. De middenvelder verdiende een transfer naar Bayern München, maar voelde zich niet altijd even goed in het zuiden van Duitsland.

"Ik werd helemaal gek in mijn hoofd", vertelt Gravenberch in The Mirror. "Ik had geluk dat mijn ouders voor me naar München waren verhuisd. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik daar alleen was geweest... Het was mentaal echt zwaar. Ik was blij dat we kampioen waren, maar mijn bijdrage was klein."

"Ik weet dat we als kampioen op het podium stonden, maar ik voelde me helemaal geen kampioen", vervolgt hij. "Het was een totaal ander gevoel dan al die andere keren dat ik een prijs won. Onder Nagelsmann zat ik drie wedstrijden achter elkaar negentig minuten op de bank. Toen begon ik helemaal gek te worden in mijn hoofd."

"In de winter was ik er helemaal klaar mee. In de laatste twee maanden van het seizoen, onder Tuchel, kreeg ik meer speelminuten dan in de hele periode daarvoor. Ik weet nog hoe ik me bij Bayern voelde, maar ben uit dat dal gekropen. Daar ben ik trots op", aldus Gravenberch.

Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

'Oud-Ajacied Edson Álvarez mag vertrekken bij West Ham United'

0
Jack van Gelder bij AFC

Van Gelder: "Het doet me helemaal niks, hij is op zijn retour"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ryan Gravenberch Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd