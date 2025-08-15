Ryan Gravenberch over zware periode: "Toen werd ik helemaal gek"

Ryan Gravenberch brak als jonge speler door bij Ajax en maakte al snel grote indruk in het shirt van de Amsterdammers. De middenvelder verdiende een transfer naar Bayern München, maar voelde zich niet altijd even goed in het zuiden van Duitsland.

"Ik werd helemaal gek in mijn hoofd", vertelt Gravenberch in The Mirror. "Ik had geluk dat mijn ouders voor me naar München waren verhuisd. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik daar alleen was geweest... Het was mentaal echt zwaar. Ik was blij dat we kampioen waren, maar mijn bijdrage was klein."

"Ik weet dat we als kampioen op het podium stonden, maar ik voelde me helemaal geen kampioen", vervolgt hij. "Het was een totaal ander gevoel dan al die andere keren dat ik een prijs won. Onder Nagelsmann zat ik drie wedstrijden achter elkaar negentig minuten op de bank. Toen begon ik helemaal gek te worden in mijn hoofd."

"In de winter was ik er helemaal klaar mee. In de laatste twee maanden van het seizoen, onder Tuchel, kreeg ik meer speelminuten dan in de hele periode daarvoor. Ik weet nog hoe ik me bij Bayern voelde, maar ben uit dat dal gekropen. Daar ben ik trots op", aldus Gravenberch.