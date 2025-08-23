Sacha Tavolieri komt met nieuws over Ajax-aanvaller Mika Godts

Mika Godts lijkt deze zomer gewoon bij Ajax te blijven, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. Napoli toonde even interesse, maar van serieuze onderhandelingen kwam het niet.

Eerder deze maand bracht Tavolieri al naar buiten dat de Italiaanse landskampioen Godts op de radar had. Er volgden gesprekken, maar een akkoord zat er toen al niet in. Nu verzekert de journalist dat het slechts bij een eerste contact is gebleven. "Er wordt verwacht dat Godts gewoon bij Ajax blijft", aldus Tavolieri.

Opvallend genoeg haalde Napoli deze transferzomer al een andere linksbuiten uit de Eredivisie binnen: Noa Lang. Toch blijft de club nog altijd speuren naar een extra vleugelaanvaller.

Godts ligt in Amsterdam nog tot medio 2029 vast. Vorig seizoen was de Belg vaste waarde onder Francesco Farioli, maar in de eerste wedstrijden van dit seizoen krijgt Raúl Moro de voorkeur van trainer John Heitinga.