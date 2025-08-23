Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sacha Tavolieri komt met nieuws over Ajax-aanvaller Mika Godts

Amber
bron: Sacha Tavolieri
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts lijkt deze zomer gewoon bij Ajax te blijven, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. Napoli toonde even interesse, maar van serieuze onderhandelingen kwam het niet.

Eerder deze maand bracht Tavolieri al naar buiten dat de Italiaanse landskampioen Godts op de radar had. Er volgden gesprekken, maar een akkoord zat er toen al niet in. Nu verzekert de journalist dat het slechts bij een eerste contact is gebleven. "Er wordt verwacht dat Godts gewoon bij Ajax blijft", aldus Tavolieri.

Opvallend genoeg haalde Napoli deze transferzomer al een andere linksbuiten uit de Eredivisie binnen: Noa Lang. Toch blijft de club nog altijd speuren naar een extra vleugelaanvaller.

Godts ligt in Amsterdam nog tot medio 2029 vast. Vorig seizoen was de Belg vaste waarde onder Francesco Farioli, maar in de eerste wedstrijden van dit seizoen krijgt Raúl Moro de voorkeur van trainer John Heitinga.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Fenerbahçe trekt Álvarez aan, koopoptie van zo'n 22 miljoen euro

0
Alex Kroes kijkt rond

'Club meldde zich voor Ajacied; Kroes stond open voor verkoop'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd