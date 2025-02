Sadiki boos: "Gast met een bloedneus die helemaal duizelig is"

De reactie van Sadiki was veelzeggend. "Ik denk dat we er niet over moeten spreken. We hebben een gast met een bloedneus die helemaal duizelig is. We hebben het allebei gezien en weten het allebei. Het was een penalty", zegt hij heel duidelijk voor de camera van Sporza.

Oud-trainer Gert Verheyen is ook geen andere mening toegedaan over het incident. "Ik denk dat als dit gebeurt op een moment in de wedstrijd waarop er nog niks anders gebeurd is, dat het dan altijd een penalty is. Al zou dat niet mogen", zei hij tot besluit.