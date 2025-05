Saibari: "4-1 gewonnen en Ajax verspeelt punten: topwoensdag"

Ismael Saibari was woensdagavond een gelukkig man. De PSV'er scoorde twee keer in het met 4-1 gewonnen duel tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax de koppositie verspeelde in Groningen.

"Wat er net gebeurd is? De wedstrijd van ons was klaar en toen werd het 2-2 in Groningen", vertelt Saibari voor de camera van PSV TV. "Goed voor ons, maar het is nog niet gedaan. We hebben nog één wedstrijd. Maar we hebben het wel zelf in handen en dat is mooier."

"Als er vervolgens gejuicht wordt, dan weet je natuurlijk meteen wel wat er aan de hand is", gaat hij verder. "Ik dacht alleen dat ze al klaar waren. Maar toen de supporters begonnen te juichen, dat is een mooi gevoel. Ik voel me blij. 4-1 gewonnen, twee keer gescoord en Ajax heeft punten laten liggen. Een topwoensdag."

"Ik denk dat wij ook vanaf de eerste minuut goed druk zetten en Heracles niet tot kansen hebben laten komen. Misschien hadden we zelf nog wat meer kunnen scoren. De supporters hebben het ook top gedaan, ze hebben goed naar de trainer geluisterd. We voelden hun steun vanaf de eerste minuut en dat heeft extra energie gegeven", aldus Saibari.