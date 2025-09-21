Saibari baalt: "Ik denk niet dat Ajax heel veel heeft gecreëerd"

Ismael Saibari was na afloop van de topper tussen PSV en Ajax (2-2) duidelijk in zijn oordeel: PSV had de drie punten moeten pakken. De Marokkaanse middenvelder zette zijn ploeg al vroeg op voorsprong, maar baalde na afloop vooral van het puntenverlies én van zijn eigen gemiste kansen.

"Teleurstelling", begon Saibari tegenover ESPN. "Ik vind dat we veel meer hadden verdiend in deze wedstrijd. Uiteindelijk is het toch een puntje, maar je bent nog steeds teleurgesteld."

In de slotfase kreeg Saibari meerdere kansen om het duel te beslissen, maar die gingen er niet in. "Ik heb natuurlijk ook nog kansen gehad, maar ik denk dat iedereen kansen heeft gekregen van ons", aldus de rechtspoot, die ook constateerde dat Ajax uiterst efficiënt was. "Zij scoren twee keer en zijn veel efficiënter. Ik denk niet dat Ajax heel veel heeft gecreëerd, misschien een fase in de tweede helft waarin ze twee of drie kansen kregen. Verder dan dat waren wij de bovenliggende partij."

Na de 3-1 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise eerder deze week in de Champions League, zag Saibari in de wedstrijd tegen Ajax wel verbetering. "Ja, ik denk het wel. We hebben het vandaag wel beter gedaan, maar het resultaat was niet goed. We moesten onze kansen afmaken en dat is het vooral."