Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
Ismael Saibari werd maandagavond uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de VriendenLoterij Eredivisie. De prijs voor Talent van het Jaar ging naar Ajax-aanvaller Mika Godts. De twee zijn buiten het veld goede vrienden, zo vertelt de PSV'er aan VoetbalPrimeur.
"Hij is als een klein broertje voor mij", vertelt Saibari voor de camera's over zijn band met Godts. "Hij kwam in het jaar dat ik bij PSV kwam ook bij Genk en wij hebben gemeenschappelijke vrienden. Zo leerden wij elkaar kennen. Ik ben echt blij met hoe hij het doet. Hij is de MVP van de Eredivisie, maar hij heeft geluk gehad dat ik de laatste wedstrijden niet gespeeld had", lacht de Marokkaans international.
Godts was in totaal betrokken bij 29 doelpunten van Ajax. Zeventien keer was de Belg zelf trefzeker, twaalf keer gaf hij een assist. Saibari was in 27 wedstrijden direct betrokken bij 23 doelpunten: 15 goals en 8 assists.
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwekkend"
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"