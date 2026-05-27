Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"

Ismael Saibari werd maandagavond uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de VriendenLoterij Eredivisie. De prijs voor Talent van het Jaar ging naar Ajax-aanvaller Mika Godts. De twee zijn buiten het veld goede vrienden, zo vertelt de PSV'er aan VoetbalPrimeur .

"Hij is als een klein broertje voor mij", vertelt Saibari voor de camera's over zijn band met Godts. "Hij kwam in het jaar dat ik bij PSV kwam ook bij Genk en wij hebben gemeenschappelijke vrienden. Zo leerden wij elkaar kennen. Ik ben echt blij met hoe hij het doet. Hij is de MVP van de Eredivisie, maar hij heeft geluk gehad dat ik de laatste wedstrijden niet gespeeld had", lacht de Marokkaans international.

Godts was in totaal betrokken bij 29 doelpunten van Ajax. Zeventien keer was de Belg zelf trefzeker, twaalf keer gaf hij een assist. Saibari was in 27 wedstrijden direct betrokken bij 23 doelpunten: 15 goals en 8 assists.