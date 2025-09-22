Saïd Bakkati: "Die ambitie heb ik niet en het bevalt uitstekend"

Saïd Bakkati heeft al bij de nodige clubs gewerkt als assistent-trainer. In die rol werkte hij ook bij Ajax en hij heeft daarbij ook geen ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

"De trainers met wie ik heb gewerkt, vinden dat prettig", geeft Bakkati aan in de Leeuwarder Courant. "Dat betekent niet dat ik het altijd eens met ze ben. Goed is goed, slecht is slecht. Ik geef duidelijk mijn mening. Maar uiteindelijk beslist de trainer. En als hij zijn keuze heeft gemaakt, dan steun ik hem volledig."

"Ik heb vooralsnog geen ambitie om hoofdtrainer te worden", gaat de voormalig SC Heerenvener. "Ik richt me nu alleen op het voetbal en het ontwikkelen van spelers. Dat bevalt me uitstekend. Kijk, je hebt niet alleen te maken met het basiselftal. Er zijn ook jongens die buiten de boot vallen. En dus moet je hen met trainingen prikkelen en hongerig houden", aldus Bakkati.