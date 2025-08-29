Said Bakkati vindt nieuwe uitdaging en wordt assistent-trainer

Said Bakkati is benoemd tot nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje. De 43-jarige Bakkati volgt Jeffrey Talan op, die na het EK 2025 naar Bali United vertrok. Met Bakkati is de technische staf van Jong Oranje, bestaande uit hoofdcoach Michael Reiziger, assistent Leeroy Echteld en keeperstrainer Khalid Benlahsen, weer compleet.

Bakkati heeft zelf drie keer voor Jong Oranje gespeeld. Hij maakte zijn debuut op 7 november 2001 in een duel tegen Jong Zwitserland. Als trainer heeft hij eerder ervaring opgedaan bij onder meer Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord, Cincinnati, ADO Den Haag en Ajax.

"Het is een mooie uitdaging om mijn ervaring bij Jong Oranje in te zetten en samen met de staf jonge talenten verder te helpen ontwikkelen", laat Bakkati weten op de website van Ons Oranje.

Hij tekent voor één seizoen en combineert zijn nieuwe rol bij de KNVB met zijn huidige functie als assistent-trainer bij Sparta. Als speler droeg Bakkati het shirt van SC Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en FC Emmen.