Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Het laatste Ajax Nieuws

Said Bakkati vindt nieuwe uitdaging en wordt assistent-trainer

Arthur
bron: Ons Oranje
Said Bakkati
Said Bakkati Foto: © Pro Shots

Said Bakkati is benoemd tot nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje. De 43-jarige Bakkati volgt Jeffrey Talan op, die na het EK 2025 naar Bali United vertrok. Met Bakkati is de technische staf van Jong Oranje, bestaande uit hoofdcoach Michael Reiziger, assistent Leeroy Echteld en keeperstrainer Khalid Benlahsen, weer compleet.

Bakkati heeft zelf drie keer voor Jong Oranje gespeeld. Hij maakte zijn debuut op 7 november 2001 in een duel tegen Jong Zwitserland. Als trainer heeft hij eerder ervaring opgedaan bij onder meer Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord, Cincinnati, ADO Den Haag en Ajax.

"Het is een mooie uitdaging om mijn ervaring bij Jong Oranje in te zetten en samen met de staf jonge talenten verder te helpen ontwikkelen", laat Bakkati weten op de website van Ons Oranje.

Hij tekent voor één seizoen en combineert zijn nieuwe rol bij de KNVB met zijn huidige functie als assistent-trainer bij Sparta. Als speler droeg Bakkati het shirt van SC Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en FC Emmen.

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
