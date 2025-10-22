Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Ajax historie & oud-spelers

Salah-Eddine geeft uitsluitsel over keuze Marokko of Nederland

Rik Engelbertink
bron: NOS
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-speler Anass Salah-Eddine gaat voor het Marokkaanse elftal spelen. De linksback die momenteel door PSV gehuurd wordt van AS Roma heeft dat woensdag bekendgemaakt. Dat meldt de NOS

De FIFA heeft inmiddels ook haar goedkeuring gegeven. Salah-Eddine kwam eerder uit voor vertegenwoordigende elftallen van de KNVB. Afgelopen zomer stond hij nog op het EK met Jong Oranje. De back beleefde bij FC Twente zijn doorbraak. 

Bij het Marokkaanse elftal zijn beide zijn concurrenten ook spelers met Nederlandse roots. FC Utrecht-speler Souffian El Karouani stond in de meest recente interland tegen Congo-Brazzaville nog in de basis, terwijl oud-Ajacied Noussair Mazraoui normaal gesproken de linksback is.

Marokko komt deze winter uit op de Afrika Cup. Dat betekent dat PSV de back enige tijd zal moeten missen. Voor het WK 2026 heeft Marokko haar ticket al binnen, ook daar kan Salah-Eddine aan mee gaan doen. 

