Salah-Eddine geniet bij AS Roma: "Ajax heeft sfeer, maar dit..."

Anass Salah-Eddine heeft geen slecht gevoel overgehouden van zijn winterse transfer naar AS Roma. De 23-jarige voormalig vleugelverdediger van FC Twente en Ajax stond ook in de belangstelling van PSV, maar koos voor de Italiaanse topclub.

Naast PSV waren er ook clubs uit Engeland en Duitsland, maar direct toen AS Roma contact zocht wist hij wat hij wilde. "Toen AS Roma kwam kijken, wist ik dat ik heel graag die stap wilde maken. Mijn gevoel was daar het fijnst", zegt de verdediger in gesprek met ESPN.

Al meteen na zijn transfer merkte Salah-Eddine hoe gek de fans van Roma zijn. "Toen ik in Rome landde, was het vliegveld leeg. Er waren eigenlijk geen vluchten. Er stonden allemaal mensen op mij te wachten buiten en dat was mijn eerste beleving met AS Roma", legt hij uit. "Toen ik voor het eerst in het stadion kwam... zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

"Hoe ik Ajax en FC Twente heb beleefd, is fantastisch. Beide stadions zijn mooi en hebben een goede sfeer, maar dit stadion heeft 20.000 extra stoelen", vervolgt Salah-Eddine. "Als je dat hebt en iedereen is aan het schreeuwen en juichen, heeft dat impact als je er voor het eerste komt." Bij AS Roma heeft de verdediger een contract getekend tot de zomer van 2028.