Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Salah-Eddine: "Ik zou een kans zou krijgen om mezelf te laten zien"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine zit op zijn plek bij PSV. De vleugelverdediger wordt gehuurd van AS Roma en miste de voorbije vier wedstrijden slechts vijf minuten. En dat is mede te danken aan het feit dat de voormalig Ajacied zich op fysiek vlak verbeterd heeft.

"Dat is vooral een kwestie van heel goed voor je lichaam zorgen", vertelt Salah-Eddine bij de NOS. "Je moet als een topsporter leven: vroeg slapen, goed eten en je laten behandelen. Dat betekent dat je dus ook veel op de massagetafel ligt."

De oud-speler van Ajax en FC Twente geeft te kennen dat PSV maar weinig geheimen voor hem had na zijn overstap. "Ik wist vooraf hoe de club speelde, dat voetbal past goed bij mij", legt hij uit. "We zijn veel aan de bal en spelen dominant, met ruimte in de rug. Ik ben ook wel een speler die dat goed kan."

Bij AS Roma kwam Salah-Eddine nauwelijks in het stuk voor en hij kon rekenen op de nodige interesse tijdens de voorbije zomer. PSV hapte toe en Peter Bosz overtuigde hem om naar Eindhoven te komen. "Hij vertelde dat ik de concurrentiestrijd moest aangaan, maar dat ik ook een echte kans zou krijgen om mezelf te laten zien. En die kans heb ik ook gekregen en gepakt, denk ik", aldus Salah-Eddine.

Theo Janssen

Theo Janssen kritisch op Ajacieden: "Die missen de kwaliteit"

Marco van Basten

"Marco van Basten was als trainer geschikt voor de wereldtop"

Ajax historie & oud-spelers Anass Salah-Eddine Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
