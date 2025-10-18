Salah-Eddine: "Ik zou een kans zou krijgen om mezelf te laten zien"

Anass Salah-Eddine zit op zijn plek bij PSV. De vleugelverdediger wordt gehuurd van AS Roma en miste de voorbije vier wedstrijden slechts vijf minuten. En dat is mede te danken aan het feit dat de voormalig Ajacied zich op fysiek vlak verbeterd heeft.

"Dat is vooral een kwestie van heel goed voor je lichaam zorgen", vertelt Salah-Eddine bij de NOS. "Je moet als een topsporter leven: vroeg slapen, goed eten en je laten behandelen. Dat betekent dat je dus ook veel op de massagetafel ligt."

De oud-speler van Ajax en FC Twente geeft te kennen dat PSV maar weinig geheimen voor hem had na zijn overstap. "Ik wist vooraf hoe de club speelde, dat voetbal past goed bij mij", legt hij uit. "We zijn veel aan de bal en spelen dominant, met ruimte in de rug. Ik ben ook wel een speler die dat goed kan."

Bij AS Roma kwam Salah-Eddine nauwelijks in het stuk voor en hij kon rekenen op de nodige interesse tijdens de voorbije zomer. PSV hapte toe en Peter Bosz overtuigde hem om naar Eindhoven te komen. "Hij vertelde dat ik de concurrentiestrijd moest aangaan, maar dat ik ook een echte kans zou krijgen om mezelf te laten zien. En die kans heb ik ook gekregen en gepakt, denk ik", aldus Salah-Eddine.