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'Salah-Eddine kan transfer maken': "Die club nadert een akkoord"

Arthur
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De voormalig linksback van Ajax kan rekenen op interesse van Olympiakos, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde PSV-watcher Rik Elfrink.

Volgens Elfrink is de Griekse topclub al dicht bij een akkoord met AS Roma, maar ontbreekt er nog een overeenkomst met de speler zelf. "Die club nadert zelfs een akkoord met AS Roma, maar heeft geen akkoord met Salah-Eddine zelf. Was bij PSV in de laatste maanden van 2025 een goede versterking en nu is het afwachten wat er met hem gebeurt."

De kans dat Salah-Eddine terugkeert naar PSV lijkt voorlopig klein. Technisch directeur Earnest Stewart gaf vorige week al aan dat er al langere tijd geen contact meer is geweest tussen de club en de linksback. Daarmee lijkt de route naar Eindhoven in principe afgesloten. Salah-Eddine maakte de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling door. De verdediger speelde in Nederland voor zowel Ajax als FC Twente, waarna hij via AS Roma bij PSV terechtkwam.

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