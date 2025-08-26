AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Salah-Eddine krijgt aanbieding van twee clubs uit Eredivisie'

Bjorn
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine heeft geen toekomst meer bij AS Roma. Transferjournalist Nicolò Schira laten weten dat de oud-speler van Ajax niet voorkomt in de plannen van de Italiaanse club.

Salah-Eddine heeft echter over belangstelling niet te klagen. Cagliari was het meest concreet en bereikte al overeenstemming met AS Roma over een huurtransfer met optie tot koop, maar Salah-Eddine is niet overtuigd door de club uit de Serie A. 

"De linksback heeft ook aanbiedingen ontvangen van Elche, Torino, Werder Bremen en twee clubs uit de Eredivisie", schrijft Schira. "Hij zal AS Roma deze week verlaten. Er wordt nog nagedacht over de toekomst."

Salah-Eddine maakte begin februari voor zo'n 8,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar AS Roma, maar kwam in de Serie A slechts 153 minuten in actie in zijn eerste halve seizoen. In drie competitieduels gaf hij één assist. In de Europa League en Italiaanse beker werd de 23-jarige linksback zelfs helemaal niet gebruikt. Ook bij de eerste competitiewedstrijd tegen Bologna behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. 

De geboren Amsterdammer heeft nog een contract tot medio 2028 bij AS Roma. FC Twente kon door bonussen nog zo'n anderhalf miljoen euro extra verdienen, maar het is de vraag of de bonussen gehaald worden. Salah-Eddine maakte eerder voor een kleine miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Twente, dat hem eerder al huurde van de Amsterdammers.

