Salah-Eddine krijgt direct slecht nieuws te horen bij AS Roma

Bij het duel in de kwartfinale van de Coppa Italia bleef Salah-Eddine echter negentig minuten op de bank in San Siro. AS Roma verloor met 3-1 van AC Milan, waar Santiago Giménez debuteerde met een assist, en is daardoor uitgeschakeld in het Italiaanse bekertoernooi.

Dat is niet de enige tegenvaller voor Salah-Eddine na zijn komst naar Italië. De linkspoot moet zijn Europese debuut voor AS Roma uitstellen. Salah-Eddine is namelijk niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Europa League. AS Roma mocht, net als FC Twente, drie nieuwe spelers inschrijven en koos voor Devyne Rensch, Victor Nelsson en Pierluige Gollini, die overkwamen van respectievelijk Ajax, Galatasaray en Atalanta Bergamo.

AS Roma betaalde in totaal ruim acht miljoen euro voor Salah-Eddine en dat transferbedrag kan nog oplopen tot tien miljoen euro. In totaal haalde de Italiaanse club vijf nieuwe spelers in de winterse transferperiode. Naast Salah-Eddine is ook Lucas Gourna-Douath, die overkwam van RB Salzburg, niet ingeschreven. Zij kunnen daardoor niet uitkomen in de tweestrijd tegen FC Porto.