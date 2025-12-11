De Bestuurskamer
Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Salah-Eddine krijgt nieuws en ontbreekt meerdere weken bij PSV

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © MTB-Photo

Marokko heeft de definitieve selectie voor de Afrika Cup bekendgemaakt. Voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine mag zich gaan opmaken voor zijn eerste eindtoernooi in het shirt van de 'Leeuwen van Atlas'.

Salah-Eddine doorliep de vertegenwoordigende elftallen van Nederland en speelde afgelopen zomer nog mee tijdens het EK van Jong Oranje. De vleugelverdediger hakte vervolgens de knoop door en besloot om voor de nationale ploeg van Marokko uit te komen. Deze winter staat dus gelijk de Afrika Cup op het programma.

De selectie van Salah-Eddine is slecht nieuws voor FC Utrechter Souffian El Karouani, die in Nederland blijft. Dat betekent dus ook dat PSV hem enige tijd kwijt is. De Eindhovenaren moeten daarnaast ook Ismael Saibari afstaan voor het toernooi, wat gespeeld gaat worden in Marokko. Feyenoorder Oussama Targhalline is ook van de partij.

