Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Salah-Eddine langer bij PSV? "Weet niet of we de koopoptie lichten"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Peter Bosz is onder de indruk van de wijze waarop Anass Salah-Eddine zich profileert bij PSV. De oud-Ajacied kwam in het slot van de zomerse transferwindow op huurbasis van AS Roma en maakt van meet af aan een sterke indruk in Eindhoven.

"Ik ben heel tevreden over hem, maar of we de koopoptie lichten, dat weet ik niet", vertelt Bosz op de persconferentie van PSV, geciteerd door Voetbal International. "Het is niet aan mij, maar aan andere mensen. Natuurlijk kende ik hem al, maar je leert spelers pas echt kennen als je met ze werkt. Iedere dag. Ook in zijn geval is dat zo. Hij is best snel in het elftal gekomen en beter dan ik verwacht had."

"Het is een hele fijne jongen om mee te werken. We werken pas drie à vier maanden met elkaar, dus het zal moeten blijken hoe dit over een langere periode gaat. Het gaat er niet om dat je een keer een goede wedstrijd speelt of talentvol bent, maar dat je het altijd laat zien. Spelers moeten laten zien dat ze constant zijn", aldus de hoofdtrainer.

