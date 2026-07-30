'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'

Anass Salah-Eddine lijkt opnieuw een transfer te gaan maken. De voormalig linksback van Ajax staat op het punt om AS Roma te verlaten voor een overstap naar Olympiakos. Volgens transferexpert Nicolo Schira zijn er inmiddels ook bedragen bekend.

De Griekse topclub zou een bedrag van 7 miljoen euro betalen voor Salah-Eddine. Daar kunnen nog eens 1 miljoen euro aan bonussen bijkomen. Daarmee kan de totale transfersom oplopen tot 8 miljoen euro. De verdediger ligt volgens Schira tot medio 2030 vast bij Olympiakos. Schira meldt: "Anass Salah-Edinne is één stap verwijderd om naar Olympiacos te gaan. Hij gaat voor 7 miljoen euro + 1 miljoen euro aan bonussen naar AS Roma. Zijn contract zal lopen tot 2030."

Een terugkeer naar PSV lijkt voorlopig niet aan de orde. Technisch directeur Earnest Stewart liet vorige week weten dat er al langere tijd geen contact meer is geweest tussen PSV en de linksback. Daarmee lijkt een overstap naar Eindhoven van de baan. Salah-Eddine maakte de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling door. De verdediger kwam in Nederland uit voor Ajax en FC Twente, waarna hij via AS Roma mogelijk een transfer naar Olympiakos maakt.