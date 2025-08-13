Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Salah-Eddine mag na half jaar alweer vertrekken bij AS Roma'

Bjorn
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

De toekomst van Anass Salah-Eddine lijkt niet bij AS Roma te liggen. De oud-speler van Ajax komt niet in de plannen voor van de nieuwe trainer Gian Piero Gasperini. 

Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira. Volgens de Italiaan kan Salah-Eddine deze zomer alweer vertrekken bij AS Roma. Het Italiaanse avontuur van de linkspoot is dan mogelijk binnen een half jaar alweer voorbij.

Salah-Eddine maakte begin februari voor zo'n 8,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar AS Roma, maar kwam in de Serie A slechts 153 minuten in actie in zijn eerste halve seizoen. In drie competitieduels gaf hij één assist. In de Europa League en Italiaanse beker werd de 23-jarige linksback zelfs helemaal niet gebruikt. 

De geboren Amsterdammer heeft nog een contract tot medio 2028 bij AS Roma. FC Twente kon door bonussen nog zo'n anderhalf miljoen euro extra verdienen, maar het is de vraag of de bonussen gehaald worden. Salah-Eddine maakte eerder voor een kleine miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Twente, dat hem eerder al huurde van de Amsterdammers.

Gerelateerd:
Georges Mikautadze bij Ajax

'Steenrijk Paris FC wilde Ajax-flop voor recordbedrag binnenhalen'

0
Dies Janse viert feest

Zaakwaarnemer Ajax-talent: "Er zijn wel 25 clubs geïnteresseerd"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Anass Salah-Eddine
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd