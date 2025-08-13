'Salah-Eddine mag na half jaar alweer vertrekken bij AS Roma'

De toekomst van Anass Salah-Eddine lijkt niet bij AS Roma te liggen. De oud-speler van Ajax komt niet in de plannen voor van de nieuwe trainer Gian Piero Gasperini.

Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira. Volgens de Italiaan kan Salah-Eddine deze zomer alweer vertrekken bij AS Roma. Het Italiaanse avontuur van de linkspoot is dan mogelijk binnen een half jaar alweer voorbij.

Salah-Eddine maakte begin februari voor zo'n 8,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar AS Roma, maar kwam in de Serie A slechts 153 minuten in actie in zijn eerste halve seizoen. In drie competitieduels gaf hij één assist. In de Europa League en Italiaanse beker werd de 23-jarige linksback zelfs helemaal niet gebruikt.

De geboren Amsterdammer heeft nog een contract tot medio 2028 bij AS Roma. FC Twente kon door bonussen nog zo'n anderhalf miljoen euro extra verdienen, maar het is de vraag of de bonussen gehaald worden. Salah-Eddine maakte eerder voor een kleine miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Twente, dat hem eerder al huurde van de Amsterdammers.