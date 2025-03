Salah-Eddine mislukte bij Ajax: "De situatie was niet ideaal"

Anass Salah-Eddine is inmiddels speler van AS Roma. Zijn eerdere avontuur bij Ajax werd echter geen succes.

"Ik heb daar geen verklaring voor. De situatie waarin Ajax toen zat, was niet ideaal voor een jonge speler om door te breken", zo vertelt hij aan ESPN. Spijt of een smetje is echter niet aan de orde. "Ik ben blij met hoe het nu is gelopen. Iedereen heeft zijn eigen pad en dat heeft hoogtepunten en momenten waarop het minder gaat. Dat maakt mij als persoon en voetballer alleen maar sterker. Stel dat het niet gebeurd was, zat ik misschien nu ook niet in Rome."

Toch is hij Ajax zeker dankbaar. "Je wordt als jonge jongen in het diepe gegooid en moet een man worden. Je moet jezelf fysiek, mentaal en als voetballer heel snel ontwikkelen en dat heeft mij een stuk volwassener gemaakt."