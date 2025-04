Salah-Eddine op een zijspoor: "Zal over nagedacht moeten worden"

AS Roma versterkte zich in de winterse transferperiode met oud-Ajacied Anass Salah-Eddine. De 23-jarige linksback werd voor een transfersom van acht miljoen euro exclusief twee miljoen euro aan bonussen werd overgenomen van FC Twente. Salah-Eddine kent een moeizame start in Rome.

De duurste aankoop van de afgelopen transferperiode kwam nog nauwelijks aan spelen toe, in tegenstelling tot Devyne Rensch die voor vijf miljoen euro werd weggeplukt bij Ajax. Verder werden Pierluigi Gollini, Victor Nelsson (huur) en Lucas Gourna-Douath (huur) in de winterperiode aangetrokken door AS Roma.

"In totaal hebben ze 1.066 minuten gemaakt", schetst Roberto Maida op de website van Corriere dello Sport. "Maar als we bedenken dat de helft daarvan (549) werd geleverd door Devyne Rensch, de enige versterking die technisch goed is ingeschat, is de realiteit dat Claudio Ranieri (trainer, red.) de januarimarkt bijna volledig heeft laten floppen. De vijf nieuwkomers zijn, zeker sinds Roma werd uitgeschakeld in de beker, bijna uit beeld verdwenen."

Volgens Maida had op Rensch na elke aanwinst verwacht meer te spelen. "Te beginnen met linksback Salah-Eddine, die voor 8 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen van Twente werd gekocht en meteen van de UEFA-lijst werd geschrapt", aldus de journalist. "Samen met met de Franse middenvelder Gourna-Douath, die met een koopoptie (18 miljoen) van Salzburg werd geleend: beiden zijn slechts twee wedstrijden gestart en hebben in totaal drie optredens in de Serie A gehad."

Maida schrijft hen niet direct af. "Ze lijken niet onprofessioneel, ze hebben zelfs interessante eigenschappen, maar voor de specifieke behoeften van het team zijn ze duidelijk minder klaar en functioneel dan de 'oudjes'." De clubwatcher verwacht niet dat Salah-Eddine veel aan spelen toekomt. "Er zal moeten worden nagedacht over Salah-Eddine, gezien de betrouwbaarheid van Angeliño als linksback. Zijn inzet in de laatste vijf competitiewedstrijden zal zeker beperkt of zelfs nihil zijn."

Salah-Eddine bleef de laatste vijf officiële wedstrijden van AS Roma op de bank en kon dus niet in actie komen in de Europa League. Op 9 maart speelde hij zijn laatste duel. Salah-Eddine mocht destijds starten op bezoek bij Empoli en gaf toen al na één minuut een assist bij de enige treffer van de wedstrijd.