Salah-Eddine over stap: "Niet extra ten opzichte van andere clubs"

Anass Salah-Eddine maakte afgelopen winter de overstap van FC Twente naar AS Roma. Kick 't Met van Ziggo Sport ging op bezoek bij de oud-Ajacied en sprak met hem over onder andere de overstap naar Italië.

"Ja het was op de laatste dag van de transfermarkt", begint Salah-Eddine. "Er moest natuurlijk nog veel geregeld worden, maar vanaf het moment dat ik kwam ben ik goed opgevangen door vrijwel iedereen dus ik heb altijd gewoon goede steun gehad."

"Het is natuurlijk wel een grote stap die je maakt", gaat hij verder. "Je gaat vanuit Nederland naar Rome. Dat is heel anders. Enschede is rustig en klein en Rome is een wereldstad. De club is ook groot, maar wat ik zei, ik ben heel goed opgevangen."

"Tuurlijk is de druk aanwezig hier, en je wil jezelf ook laten zien voor de fans, maar het is niet extra ten opzichte van andere clubs", besluit hij.