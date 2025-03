Salah-Eddine schrijft geschiedenis met AS Roma na assist (video)

AS Roma won zondag met 0-1 op bezoek bij Empoli en Anass Salah-Eddine nam in de eerste minuut de assist voor zijn rekening. Daarmee schrijft de vleugelverdediger, die eerder bij Ajax en FC Twente speelde, direct geschiedenis.

Het doelpunt van Mathias Soulé - na 22 seconden lag de bal uiteindelijk al in het net - is nu namelijk de snelste ooit van de Italiaanse topclub. Hij verbrak het record van clublegende Francesco Totti, die in het verleden na 30 seconden wist te scoren.

AS Roma staat nu na 28 competitiewedstrijden op een (gedeelde) zevende plek in de Serie A. Salah-Eddine werd na een uur spelen naar de kant gehaald en Angeliño kwam in het veld als zijn vervanger. Ook Devyne Rensch werd toen als invaller binnen de lijnen gebracht.