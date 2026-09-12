Salah-Eddine staat voor transfer: "Dicht bij akkoord met nieuwe club"
Anass Salah-Eddine staat voor een mogelijke transfer naar Panathinaikos. De Griekse club is volgens Sky Sport Italia en Gianluca Di Marzio dicht bij een akkoord met AS Roma over een huurdeal met optie tot koop. Salah-Eddine moet zelf nog zijn jawoord geven.
De 24-jarige linksback speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV. De Eindhovenaren konden hem definitief overnemen, maar Salah-Eddine koos ervoor om zijn kans bij Roma te grijpen. Die speeltijd bleef echter uit. Dit seizoen kwam hij nog geen minuut in actie.
Eerder toonden ook Olympiakos en West Ham United interesse, maar die clubs werden afgewezen. Nu moet blijken of Panathinaikos wel de gewenste bestemming is. De Griekse transfermarkt sluit dinsdagavond.
Salah-Eddine begon zijn loopbaan bij Ajax en werd in 2024 door FC Twente overgenomen voor 750.000 euro. Een jaar later verkocht Twente hem voor ongeveer 8,5 miljoen euro aan Roma. Na een halfjaar met drie optredens werd hij verhuurd aan PSV. In Rome ligt hij nog tot medio 2028 vast.
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