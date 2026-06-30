Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Anass Salah-Eddine en Crysencio Summerville
Anass Salah-Eddine en Crysencio Summerville Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine wist zich met met Marokko op spectaculaire wijze te plaatsen voor de achtste finale van het WK. De speler, die in Nederland opgroeide en speelde voor Ajax, FC Twente én PSV, schakelde met zijn Marokko Oranje uit. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Dit voelt heel speciaal. Tot een jaar geleden speelde ik nog voor Jong Oranje en heb ik het EK gespeeld", zegt Salah-Eddine tegenover Vandaag Inside. "Daarna heb ik de switch gemaakt, en om dan nu al tegen Oranje te spelen was super speciaal."

De back wilde koste wat het kost winnen van de Nederlanders. "Ik was ook super gemotiveerd, wel echt éxtra gemotiveerd. Maar ook jongens uit België, die uit de buurt komen, zoals Saibari, waren extra gemotiveerd om te winnen." 

Waar komt dat gevoel vandaan? "Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Al mijn vrienden zijn Nederlands en ik heb de hele Nederlandse jeugdopleiding doorgelopen. Dus de extra motivatie om deze dan toch te winnen was er zeker."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Thierry Henry

Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"

0
Jano Monserrate

BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Anass Salah-Eddine
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"

BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético

Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club

Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"

Daley Blind plots clubloos nadat Girona hem online uitzwaait

Nigel de Jong weg bij de KNVB? "Hij pakte in januari niet door"

'Ajax mengt zich in strijd om Duitse keeper van 5 miljoen euro'

Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws