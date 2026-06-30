Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"

Anass Salah-Eddine wist zich met met Marokko op spectaculaire wijze te plaatsen voor de achtste finale van het WK. De speler, die in Nederland opgroeide en speelde voor Ajax, FC Twente én PSV, schakelde met zijn Marokko Oranje uit.

"Dit voelt heel speciaal. Tot een jaar geleden speelde ik nog voor Jong Oranje en heb ik het EK gespeeld", zegt Salah-Eddine tegenover Vandaag Inside. "Daarna heb ik de switch gemaakt, en om dan nu al tegen Oranje te spelen was super speciaal."

De back wilde koste wat het kost winnen van de Nederlanders. "Ik was ook super gemotiveerd, wel echt éxtra gemotiveerd. Maar ook jongens uit België, die uit de buurt komen, zoals Saibari, waren extra gemotiveerd om te winnen."