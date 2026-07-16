'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"

Chris Woerts heeft in Vandaag Inside Oranje een inkijkje gegeven in de inkomsten van scheidsrechters en videoscheidsrechters op het WK. De sportmarketeer zocht uit welke bedragen de arbiters ontvangen en kreeg daarbij ook een vraag over de verdiensten in de Eredivisie.

Wilfred Genee opende het onderwerp tijdens de uitzending. "Weet jij die VAR verdient?". Woerts kwam vervolgens met de bedragen die gelden op het WK. "25.000 dollar krijgt een VAR-scheidsrechter als vaste vergoeding. Dan ongeveer drieduizend dollar bij een gewoon wedstrijdje en vijfduizend dollar bij een knock-out wedstrijd. Dat is toch aardig! Dus die Higler is al binnen. Die heeft heel veel wedstrijdjes VAR gedaan. Keurig!"

Ook over de hoofdscheidsrechters wist Woerts meer te vertellen. "De scheidsrechter die pakt als vast vergoeding 70.000 dollar en dan nog een paar keer tienduizend voor de knock-outfase en een gewoon wedstrijdje vijfduizend, dat is het." Johan Derksen wilde daarna weten hoe de vergoedingen in Nederland liggen. "Wat is het CAO-loon voor een scheidsrechter in de Eredivisie?". Woerts moest het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het ongeveer rond de ton ligt denk ik. Maar het wordt niet slecht betaald. maar slechte taal."