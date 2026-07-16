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'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"

Arthur
Dennis Higler
Dennis Higler Foto: © Pro Shots

Chris Woerts heeft in Vandaag Inside Oranje een inkijkje gegeven in de inkomsten van scheidsrechters en videoscheidsrechters op het WK. De sportmarketeer zocht uit welke bedragen de arbiters ontvangen en kreeg daarbij ook een vraag over de verdiensten in de Eredivisie.

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Wilfred Genee opende het onderwerp tijdens de uitzending. "Weet jij die VAR verdient?". Woerts kwam vervolgens met de bedragen die gelden op het WK. "25.000 dollar krijgt een VAR-scheidsrechter als vaste vergoeding. Dan ongeveer drieduizend dollar bij een gewoon wedstrijdje en vijfduizend dollar bij een knock-out wedstrijd. Dat is toch aardig! Dus die Higler is al binnen. Die heeft heel veel wedstrijdjes VAR gedaan. Keurig!"

Ook over de hoofdscheidsrechters wist Woerts meer te vertellen. "De scheidsrechter die pakt als vast vergoeding 70.000 dollar en dan nog een paar keer tienduizend voor de knock-outfase en een gewoon wedstrijdje vijfduizend, dat is het." Johan Derksen wilde daarna weten hoe de vergoedingen in Nederland liggen. "Wat is het CAO-loon voor een scheidsrechter in de Eredivisie?". Woerts moest het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het ongeveer rond de ton ligt denk ik. Maar het wordt niet slecht betaald. maar slechte taal."

Derksen kon het antwoord niet waarderen en plaatste daar direct een kanttekening bij. "Aan dit soort informatie hebben we niks. Als we specialisten inhuren willen we niet horen 'dat weet ik niet'. Hij weet alles van gehaktballen, maar weet niet hoeveel een scheidsrechter verdient." Genee kwam vervolgens met een mogelijke indicatie van het salaris in de Eredivisie. "Het gemiddelde schijnt tussen de 50 en 70 duizend te zijn, hoorde ik nou net."

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