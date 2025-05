'Salarissen Ajax op straat, enkele opvallende grootverdieners'

Het is geen geheim dat voetballers veel verdienen. De salarissen zijn de afgelopen jaren de pan uit gerezen en via Capology zijn de cijfers onder de loep genoemen en openbaar geworden.

Bij Ajax is Jordan Henderson, die zijn sporen bij Liverpool verdiende, de grootverdiener. Hij strijkt volgens Apology 4,68 miljoen euro per jaar op. De tweede man op de lijst is de Italiaan Daniele Rugani die jaarlijks 3,92 miljoen euro bijgeschreven ziet krijgen. Eerste Nederlanders op de lijst zijn de nummer drie en vier in de namen van Brian Brobbey (3 miljoen euro) en Steven Berghuis (2,95 miljoen euro).

Opvallend is dat basisspelers Davey Klaassen en Jorrel Hato met beiden 1,02 miljoen vrij laag staan. De cijfers zijn overigens niet bevestigd door Ajax, waardoor we niet weten of de lijst voor waarheid mag worden aangenomen. Hieronder de lijst: