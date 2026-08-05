"Gloukh en Dolberg zitten op minder dan twee miljoen euro bruto"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Johan Inan, die inmiddels weer terug is van zijn vaderschapsverlof, sluit niet uit dat het salarisplafond bij de club uit Amsterdam toch weer omhoog gegaan is.
"Ajax shopt nu in een segment waarvan je denkt: er is allang een streep doorgezet. Volgens mijn informatie verdiende Leonardo vijf miljoen euro netto in de woestijn", verklapt hij in de AD Voetbalpodcast. "Brandt zat op acht of negen miljoen euro bruto in Dortmund. De topaankopen van vorig jaar, Gloukh en Dolberg, zitten op minder dan twee miljoen euro bruto. Dat is heel opvallend", aldus Inan.
De Ajax-watcher is wel enthousiast over de ontwikkelingen bij Ajax. "Het is schitterend voor de ambities van de club. De club leeft helemaal, de supporters hebben weer hoop en ik geloof in de landstitel", benadrukt hij. "Maar ik wil erbij zeggen: het aankoopbeleid van Cruijff is gericht op oudere spelers die er meteen staan (zonder al te veel restwaarde, red.) en die Ajax kampioen kunnen maken."
"Trek je dat door en gaan ze allemaal spelen, betekent dat dat je een situatie kunt krijgen waarin er weinig talent op het veld staat... Dat de selectie over een jaar heel weinig kapitaal vertegenwoordigt", waarschuwt Inan. "Of stel dat Ajax derde wordt? Dan zit je met al die contracten. Het is sowieso riskant. Het is ook leuk, maar er zijn wel risico's aan verbonden", besluit de verslaggever realistisch.
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