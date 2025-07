Salzburg over geruchten Gloukh: "Het is waarschijnlijker dat..."

"We weten het niet 100 procent zeker. Maar het is waarschijnlijker dat hij vertrekt dan dat hij blijft", vertelt sportief directeur Rouven Schröder aan Sky Sports Austria. Hij benadrukt dat er nog geen akkoord is. "Maar het is duidelijk dat Oscar interessant is voor clubs."

Eerder werd er al geschreven over een akkoord. Dat spreekt Schröder tegen. "Zoals het geschreven is... Daar zijn we nog lang niet." Ook heeft hij nog ander nieuws. "Het gaat niet alleen om Ajax. AS Roma heeft zich ook in de strijd geworpen."

Trainer Thomas Letsch laat zich ook uit over de situatie en is ook van plan de middenvelder te blijven gebruiken. "Het mooie is dat de pers meer over Oscar praat dan wij intern. Zolang de spelers onze spelers zijn en ik het gevoel heb dat ze zich voor de volle honderd procent inzetten, zijn ze een optie voor de basisopstelling."