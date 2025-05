Sam Planting benoemt zwakste schakel bij Ajax: "Zeer beperkt"

Ajax won zondag in eigen huis met 2-0 van FC Twente en Sam Planting zag dat de club uit Amsterdam voor rust 'verrassend sterk' was. De verslaggever laat in zijn analyse op de website van VI zien dat de Tukkers vooral moeite hadden aan de linkerkant van de verdediging.

"De inschatting van Farioli om het doordekken ook zonder Gaaei op rechts te laten gebeuren, betaalt zich voor rust prima uit", blikt hij terug. "FC Twente speelt een van de zwakkere helften van zijn seizoen, mede omdat Bruns en Kuipers op links vaak niet tijdig de oplossing weten te vinden bij zwervende buitenspeler Michel Vlap", aldus Planting, die voormalig FC Twente-speler Youri Regeer een goede wedstrijd zag spelen tegen zijn oude club.

"Ajax dwingt Bart van Rooij telkens tot lastige keuzes", constateert hij. "Stapt de Twente-back een paar stappen naar binnen toe uit om rugdekking te verlenen op Wijndal en Regeer in de halfruimte, dan opent zich de ruimte voor Taylor in de buitenbaan. Precies dit tactische patroon gaat vooraf aan de vrije trap waaruit Jordan Henderson de thuisploeg op 1-0 kopt. Op een moment dat Josip Sutalo indribbelt, trekt Wijndal naar de binnenkant toe en schuift Regeer juist naar voren op in diezelfde halfruimte. Hierdoor komt Taylor in de buitenbaan vrij. De allrounder stuurt Regeer in de diepte weg, die daarop wordt neergekegeld."

"Uit Regeers indraaiende vrije trap maakt Henderson in zijn 57ste duel als Ajacied zijn eerste goal in Nederlandse dienst", vervolgt de analyticus, die in de tweede helft zag dat trainer Francesco Farioli ook nog een dubbele wissel deed. "Om Ajax niet meer uitsluitend over de linkerkant aan te laten vallen, haalt hij de wederom zeer beperkt ogende Rosa eraf. Door Jorthy Mokio op het middenveld te brengen, kan Regeer verhuizen naar de rechtsbackpositie. Voorin vervangt Wout Weghorst de voor de zoveelste keer onzichtbare Brian Brobbey", besluit Planting.