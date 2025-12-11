SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

Ajax heeft in Bakoe met 2-4 gewonnen van Qarabağ en heeft daarmee eindelijk zijn eerste punten in de Champions League te pakken. De Amsterdammers kwamen twee keer op achterstand, maar wisten zich terug te knokken naar de overwinning.

Qarabag kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Camilo Duran (10’). Ajax reageerde halverwege de eerste helft via Kasper Dolberg (39’), die zijn eerste veldgoal in de Champions League sinds november 2022 scoorde: 1-1. Kort na rust bracht Matheus Silva de thuisploeg opnieuw aan de leiding (47’), maar Ajax liet zich niet van de wijs brengen.

In de slotfase zorgden Oscar Gloukh (79’) en Anton Gaaei (82’) voor de ommekeer. Gloukh scoorde vanaf de rand van het zestienmetergebied en Gaaei schoot de Amsterdammers kegelhard op voorsprong, waarna Ajax in de slotfase ook nog de 4-2 scoorde door de ruimte die vrij kwam achterin bij de thuisploeg. Gloukh tekende voor de eindstand.

Trainer Fred Grim gaf veel jonge spelers kansen, met vier tieners op het veld: Konadu, Steur, Mokio en Bouwman, hetgeen goed bleek uit te pakken. Het was overigens niet helemaal zijn favoriete opstelling, want Bounida kwam vanochtend te laat en moest het doen met een plek op de bank.