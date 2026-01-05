Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

Ajax is 2026 begonnen met een ruime oefenzege. In een besloten duel in de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van Fred Grim duidelijk te sterk voor RFC Seraing: 4-0. Tegen de nummer vijftien van het tweede Belgische niveau wisten vier verschillende Ajacieden het net te vinden.

De Amsterdammers sloegen al vroeg toe. Na een slordige inspeelbal van doelman Gillekens zat Rayane Bounida er scherp tussen. De Belg hield het hoofd koel en legde breed op Sean Steur, die na twee minuten de openingstreffer binnenschoof. Ajax bleef vervolgens de bovenliggende partij en kreeg via Lucas Rosa en opnieuw Bounida kansen op meer. Voor Bounida stond het aluminium nog in de weg, maar tien minuten voor rust viel alsnog de 2-0. Raúl Moro passeerde zijn man en bediende Don-Angelo Konadu, die van dichtbij afrondde.

Na de pauze verscheen een volledig nieuw Ajax-elftal binnen de lijnen, zonder dat het spelbeeld veranderde. De thuisploeg zette hoog druk en bleef verzorgd combineren. Vijf minuten na rust tekende Kenneth Taylor voor de 3-0 met een fraai geplaatst schot in de verre hoek. Even later leek Oscar Gloukh te scoren, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de 64e minuut viel de vierde goal alsnog: na een scherpe pass van Branco van den Boomen haalde Mika Godts doeltreffend uit.

Seraing kwam nauwelijks tot ademhalen en had weinig in te brengen tegen het dominante Ajax. Opvallend was dat doelman Vítezslav Jaros de volledige wedstrijd onder de lat bleef, terwijl Remco Pasveer ontbrak en Joeri Heerkens op de bank bleef. Avery Appiah maakte met iets meer dan tien minuten te gaan zijn officieuze debuut als invaller voor Lucas Jetten. Ajax hervat de competitie op zondag 11 januari met een uitwedstrijd tegen Telstar.

Opstelling Ajax eerste helft: Jaros, Rosa, Sutalo, Bouwman, Wijndal, Regeer, Klaassen, Steur, Bounida, Konadu, Moro

Opstelling Ajax tweede helft: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Jetten (Appiah 78'), Van den Boomen, Gloukh, Taylor, Edvardsen, Dolberg, Godts