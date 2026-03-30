Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

Na een kleine twintig minuten op de klok kwamen de Amsterdammers op voorsprong tegen de nummer vijf van de Eredivisie. Xanne Kip was hierbij de doelpuntenmaker. Met deze stand zochten beide ploegen ook de kleedkamer op.

Voor PEC Zwolle na rust nog genoeg om voor te vechten. Een bijzonder intense wedstrijd werd het echter niet en er werden voor beide kanten amper kansen genoteerd. In de blessuretijd kwam PEC Zwolle ook nog met een speelster minder te staan. Inske Weiman kreeg haar tweede gele kaart en dus rood. Uiteindelijk bleef het bij 1-0 in Amsterdam.