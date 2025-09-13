AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Ajax Vrouwen

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

Amber
bron: Ajax1

Ajax Vrouwen heeft donderdag goede zaken gedaan in de heenwedstrijd in de eerste voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. De ploeg van Anouk Bruil won in eigen huis met 2-0 van Sturm Graz.

Bruil kon donderdag niet beschikken over andere Joëlle Smits. De spits ontbrak in de wedstrijdselectie. Wel hadden onder meer Renee van Asten, Isa Colin en Lotte Keukelaar een basisplaats. Op Sportcomplex De Toekomst zorgde de thuisploeg voor de eerste kans. Lotte Keukelaar trof de lat. Daarna schoot Sherida Spitse in het zijnet.

Na zo'n twintig minuten zakte Ajax Vrouwen een beetje in. De Amsterdammers waren slordig en kwamen daardoor niet tot écht goede kansen. Ook aan het begin van de tweede helft was de ploeg van Bruil zoekende. Na een uur spelen kreeg Danique Tolhoek de eerste kans van het tweede bedrijf. Haar poging werd gekeerd door keepster Vanessa Gritzner.

In de 69e minuut was het wel raak. Danique Noordman had een fraaie actie in huis en pegelde de bal vervolgens, via de onderkant van de lat, binnen: 1-0. Spitse was vervolgens dicht bij de tweede Ajax Vrouwen-goal, maar kwam net tekort. Toch viel de 2-0 alsnog. In de negentigste minuut was het invalster Mirte van Koppen die ervoor zorgde dat Ajax Vrouwen opnieuw kon juichen.

Volgende week staat de return in Oostenrijk op het programma. Daarin heeft Ajax Vrouwen dus een 2-0 voorsprong om te verdedigen.

Scoreverloop:
69' 1-0 Danique Noordman
90' 2-0 Mirte van Koppen

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Van de Velde, Van Asten (31' Van Hensbergen), Noordermeer, De Klonia (88' Van Koppen), Colin, Spitse, Noordman, Van Egmond, Tolhoek, Keukelaar (66' Derks)

Anouk Bruil en Sonny Silooy

Trainerswissel bij Ajax? "Eén interview en meer zinnigs dan Heitinga"

0
Anouk Bruil en de speelsters van Ajax

KNVB geeft flinke subsidie aan Ajax: "Wel kunnen verantwoorden"

0
Video's
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
