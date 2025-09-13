Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

Ajax Vrouwen heeft donderdag goede zaken gedaan in de heenwedstrijd in de eerste voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. De ploeg van Anouk Bruil won in eigen huis met 2-0 van Sturm Graz.

Bruil kon donderdag niet beschikken over andere Joëlle Smits. De spits ontbrak in de wedstrijdselectie. Wel hadden onder meer Renee van Asten, Isa Colin en Lotte Keukelaar een basisplaats. Op Sportcomplex De Toekomst zorgde de thuisploeg voor de eerste kans. Lotte Keukelaar trof de lat. Daarna schoot Sherida Spitse in het zijnet.

Na zo'n twintig minuten zakte Ajax Vrouwen een beetje in. De Amsterdammers waren slordig en kwamen daardoor niet tot écht goede kansen. Ook aan het begin van de tweede helft was de ploeg van Bruil zoekende. Na een uur spelen kreeg Danique Tolhoek de eerste kans van het tweede bedrijf. Haar poging werd gekeerd door keepster Vanessa Gritzner.

In de 69e minuut was het wel raak. Danique Noordman had een fraaie actie in huis en pegelde de bal vervolgens, via de onderkant van de lat, binnen: 1-0. Spitse was vervolgens dicht bij de tweede Ajax Vrouwen-goal, maar kwam net tekort. Toch viel de 2-0 alsnog. In de negentigste minuut was het invalster Mirte van Koppen die ervoor zorgde dat Ajax Vrouwen opnieuw kon juichen.

Volgende week staat de return in Oostenrijk op het programma. Daarin heeft Ajax Vrouwen dus een 2-0 voorsprong om te verdedigen.

Scoreverloop:

69' 1-0 Danique Noordman

90' 2-0 Mirte van Koppen

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Van de Velde, Van Asten (31' Van Hensbergen), Noordermeer, De Klonia (88' Van Koppen), Colin, Spitse, Noordman, Van Egmond, Tolhoek, Keukelaar (66' Derks)