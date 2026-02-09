Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics

Ajax heeft maandagmiddag een oefenwedstrijd tegen Telstar winnend afgesloten. Op sportcomplex De Toekomst boekte de ploeg van trainer Fred Grim een 2-0 overwinning, met doelpunten van Oleksandr Zinchenko en Kian Fitz-Jim. Daarnaast maakten Steven Berghuis en Takehiro Tomiyasu belangrijke speelminuten.

Een dag na het competitieduel met AZ (1-1) trad Ajax aan met een gemengde ploeg van reserves en talenten uit Jong Ajax. Berghuis maakte daarbij zijn rentree na blessureleed en stond direct in de basis. Ook Zinchenko begon aan de aftrap. De Oekraïner, die een dag eerder zijn officiële debuut had gemaakt, speelde één helft en bekroonde zijn optreden met een doelpunt.

Het tweede doelpunt kwam op naam van Fitz-Jim, die zijn goede vorm doortrok. De middenvelder had in Alkmaar al voor de gelijkmaker gezorgd en was nu opnieuw trefzeker. In de tweede helft maakte Tomiyasu zijn opwachting. De Japanse verdediger speelde een halfuur mee, droeg de aanvoerdersband en zette zo een volgende stap richting volledige wedstrijdfitheid.

Opstelling Ajax: Heerkens; Rosa, Itakura, Bouwman, Zinchenko; Mokio, Fitz-Jim, Gloukh; Berghuis, Konadu, Edvardsen

Gerelateerd:
Peer Koopmeiners bedankt de AZ-fans

Peer Koopmeiners: "Ik heb hem gewoon bedankt en een hand gegeven"

0
Robert Maaskant oogt vermoeid

Maaskant: "Daar is Weghorst misschien niet de juiste man voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

0
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties