Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

Ajax heeft maandagmiddag een oefenwedstrijd tegen Telstar winnend afgesloten. Op sportcomplex De Toekomst boekte de ploeg van trainer Fred Grim een 2-0 overwinning, met doelpunten van Oleksandr Zinchenko en Kian Fitz-Jim. Daarnaast maakten Steven Berghuis en Takehiro Tomiyasu belangrijke speelminuten.

Een dag na het competitieduel met AZ (1-1) trad Ajax aan met een gemengde ploeg van reserves en talenten uit Jong Ajax. Berghuis maakte daarbij zijn rentree na blessureleed en stond direct in de basis. Ook Zinchenko begon aan de aftrap. De Oekraïner, die een dag eerder zijn officiële debuut had gemaakt, speelde één helft en bekroonde zijn optreden met een doelpunt.

Het tweede doelpunt kwam op naam van Fitz-Jim, die zijn goede vorm doortrok. De middenvelder had in Alkmaar al voor de gelijkmaker gezorgd en was nu opnieuw trefzeker. In de tweede helft maakte Tomiyasu zijn opwachting. De Japanse verdediger speelde een halfuur mee, droeg de aanvoerdersband en zette zo een volgende stap richting volledige wedstrijdfitheid.

Opstelling Ajax: Heerkens; Rosa, Itakura, Bouwman, Zinchenko; Mokio, Fitz-Jim, Gloukh; Berghuis, Konadu, Edvardsen