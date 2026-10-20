'Sánchez bepaalt opstelling niet bij Ajax': "Hem niet opstellen..."

Wilfred Genee heeft bij Vandaag Inside een opvallende uitspraak gedaan over de gang van zaken bij Ajax. Volgens de presentator zou de clubleiding bepalen welke spelers trainer Michel Sánchez opstelt. Valentijn Driessen en Johan Derksen herkennen zich in dat beeld en denken dat ook de transfersom van spelers een rol speelt.

De discussie begint bij Marcos Leonardo, de Braziliaanse spits van Ajax. "Die Marcos Leonardo, kan die nou wel of niet wat? Dat is de grote vraag", begint Genee. Driessen is niet onder de indruk van wat de aanvaller tot dusver heeft laten zien. "Hij kan wel hard rennen. Verder heb ik er niets van gezien, wat hij kan."

Vervolgens komt Genee met informatie over de vermeende invloed van de clubleiding op de opstelling. "Ik krijg van mensen binnen dat het bij Ajax van bovenaf wordt aangegeven wie er moet spelen en hoe dat moet gaan." Als voorbeeld noemt de presentator de basisplaats van de 19-jarige Jofre Torrents tegen Hajduk Split (2-1). "Die linksback die afgelopen donderdag speelde… Als je Owen Wijndal ziet spelen, had je die beter kunnen opstellen", stelt Genee.