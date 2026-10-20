'Sánchez bepaalt opstelling niet bij Ajax': "Hem niet opstellen..."
Wilfred Genee heeft bij Vandaag Inside een opvallende uitspraak gedaan over de gang van zaken bij Ajax. Volgens de presentator zou de clubleiding bepalen welke spelers trainer Michel Sánchez opstelt. Valentijn Driessen en Johan Derksen herkennen zich in dat beeld en denken dat ook de transfersom van spelers een rol speelt.
De discussie begint bij Marcos Leonardo, de Braziliaanse spits van Ajax. "Die Marcos Leonardo, kan die nou wel of niet wat? Dat is de grote vraag", begint Genee. Driessen is niet onder de indruk van wat de aanvaller tot dusver heeft laten zien. "Hij kan wel hard rennen. Verder heb ik er niets van gezien, wat hij kan."
Vervolgens komt Genee met informatie over de vermeende invloed van de clubleiding op de opstelling. "Ik krijg van mensen binnen dat het bij Ajax van bovenaf wordt aangegeven wie er moet spelen en hoe dat moet gaan." Als voorbeeld noemt de presentator de basisplaats van de 19-jarige Jofre Torrents tegen Hajduk Split (2-1). "Die linksback die afgelopen donderdag speelde… Als je Owen Wijndal ziet spelen, had je die beter kunnen opstellen", stelt Genee.
Johan Derksen vermoedt dat technisch directeur Jordi Cruijff invloed heeft op de keuzes van Sánchez. "Er spelen bij zo'n club bepaalde dingen, dat een directie zegt: we willen hem verkopen, ze komen kijken voor hem, zet hem erin." Driessen sluit zich daarbij aan en wijst op het bedrag dat Ajax voor Leonardo heeft betaald. "Deze jongen heeft twintig miljoen gekost. Je kan niet twintig miljoen in een jaar afschrijven, dus hij moet het wel laten zien."
Volgens de journalist van De Telegraaf is het dan ook opvallend dat de spits speeltijd krijgt. "Normaal zou je hem niet opstellen", reageert Driessen. Derksen begrijpt dat Sánchez daardoor in een lastige positie kan belanden. De trainer moet immers rekening houden met de wensen van zijn eigen leidinggevende. "Het is voor een trainer ook wel moeilijk om hem niet op te stellen, want zijn baas Jordi Cruijff heeft hem gekocht."
'Arne Slot niet naar Ajax': "Wil alleen maar daar werken..."
'Sánchez bepaalt opstelling niet bij Ajax': "Hem niet opstellen..."
Derksen fel na FC Groningen - Ajax: "Hij kan er niets van..."
El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"
'Ajax biedt transfervrije oud-speler de kans om mee te trainen'
Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"
Anco Jansen ziet 'weergaloze speler' bij Ajax: "Raar spelletje"
Farioli krijgt Ajax-vraag op persconferentie: "Dat weet ik niet"
Míchel Sánchez reageert op kritiek: "Probeer het te verbeteren"
Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"
Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax
Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Sparta Rotterdam - Ajax
Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"
Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"
Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"
Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"
Spaan zegt 'sorry' tegen Ajax-speler: "Voor aanhoudend mopperen"
Waterreus wil wijziging in de Eredivisie: "Competitievervalsing!"
Maaskant eerlijk over Ajax: "Ze waren echt schandalig slecht"
Lukkien baalt van verlies: "Lijken gewoon te stoppen met lopen"
Van der Vaart schrikt van Ajacied: "Hij bleef het maar doen!"
Sánchez deelt update: "Hoop dat hij volgende week kan spelen"
Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"
Opvallende loting in KNVB Beker: Ajax speelt tegen Jong Ajax (V)
'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"
'Geheim verklapt over werkwijze Sánchez: "Moet eerlijk zeggen..."
Klaassen bijt van zich af na Ajax-zege: "Alles kwam voorbij"
Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"
Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"