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'Sánchez bepaalt opstelling niet bij Ajax': "Hem niet opstellen..."

Arthur
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Wilfred Genee heeft bij Vandaag Inside een opvallende uitspraak gedaan over de gang van zaken bij Ajax. Volgens de presentator zou de clubleiding bepalen welke spelers trainer Michel Sánchez opstelt. Valentijn Driessen en Johan Derksen herkennen zich in dat beeld en denken dat ook de transfersom van spelers een rol speelt.

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De discussie begint bij Marcos Leonardo, de Braziliaanse spits van Ajax. "Die Marcos Leonardo, kan die nou wel of niet wat? Dat is de grote vraag", begint Genee. Driessen is niet onder de indruk van wat de aanvaller tot dusver heeft laten zien. "Hij kan wel hard rennen. Verder heb ik er niets van gezien, wat hij kan."

Vervolgens komt Genee met informatie over de vermeende invloed van de clubleiding op de opstelling. "Ik krijg van mensen binnen dat het bij Ajax van bovenaf wordt aangegeven wie er moet spelen en hoe dat moet gaan." Als voorbeeld noemt de presentator de basisplaats van de 19-jarige Jofre Torrents tegen Hajduk Split (2-1). "Die linksback die afgelopen donderdag speelde… Als je Owen Wijndal ziet spelen, had je die beter kunnen opstellen", stelt Genee.

Johan Derksen vermoedt dat technisch directeur Jordi Cruijff invloed heeft op de keuzes van Sánchez. "Er spelen bij zo'n club bepaalde dingen, dat een directie zegt: we willen hem verkopen, ze komen kijken voor hem, zet hem erin." Driessen sluit zich daarbij aan en wijst op het bedrag dat Ajax voor Leonardo heeft betaald. "Deze jongen heeft twintig miljoen gekost. Je kan niet twintig miljoen in een jaar afschrijven, dus hij moet het wel laten zien."

Volgens de journalist van De Telegraaf is het dan ook opvallend dat de spits speeltijd krijgt. "Normaal zou je hem niet opstellen", reageert Driessen. Derksen begrijpt dat Sánchez daardoor in een lastige positie kan belanden. De trainer moet immers rekening houden met de wensen van zijn eigen leidinggevende. "Het is voor een trainer ook wel moeilijk om hem niet op te stellen, want zijn baas Jordi Cruijff heeft hem gekocht."

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