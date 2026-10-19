Sánchez deelt update: "Hoop dat hij volgende week kan spelen"

Blind kampt al sinds de uitwedstrijd tegen Shelbourne FC met fysiek ongemak, maar zijn terugkeer lijkt dichterbij te komen. "We hebben grote problemen gehad met sommige spelers, maar ik hoop dat we ze zo snel mogelijk kunnen herstellen", vertelt Sánchez tijdens de persconferentie.

Over de situatie van Blind is de Spaanse trainer voorzichtig optimistisch. "Het is waar dat Daley individueel traint en ik hoop dat hij ons volgende week weer kan helpen." Ook over Oliver Edvardsen is nog niet alles duidelijk. De aanvaller liep een probleem op in Split, maar de exacte aard van zijn blessure is nog onbekend. "We moeten er nog achter komen wat de blessure van Ollie (Oliver Edvardsen, red.) precies is. Hij had een probleem in Split en ik weet nog niet wat de blessure precies inhoudt."